Знаменитый Эриксен стал рекордсменом-голеадором сборной Дании

В воскресенье, 16 июня, в 1-м туре группового турнира чемпионата Европы 2024 отношения между собой выяснили сборные Дании и Словении.

Игра завершилась вничью 1:1. В рядах датчан автором гола стал Кристиан Эриксен, что позволило ему войти в рекордсмены национальной команды.

Эриксен стал самым возрастным автором гола датской сборной на чемпионатах Европы. Кристиан отличился в возрасте 32 лет и 123 дней.

Ко всему прочему, знаменитый полузащитник стал третьим по возрасту автором гола в истории сборной Дании на крупных турнирах после Микаэля Лаудрупа в 1998 году на ЧМ (34 года, 9 дней) и Йона-Даля Томассона в 2010 году также на мундиале (33 года, 299 дней).