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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 02:05 | Обновлено 17 июня 2024, 02:11
176
2

Знаменитый Эриксен стал рекордсменом-голеадором сборной Дании

Кристиан вошел в историю своей национальной команды

17 июня 2024, 02:05 | Обновлено 17 июня 2024, 02:11
176
2
Знаменитый Эриксен стал рекордсменом-голеадором сборной Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

В воскресенье, 16 июня, в 1-м туре группового турнира чемпионата Европы 2024 отношения между собой выяснили сборные Дании и Словении.

Игра завершилась вничью 1:1. В рядах датчан автором гола стал Кристиан Эриксен, что позволило ему войти в рекордсмены национальной команды.

Эриксен стал самым возрастным автором гола датской сборной на чемпионатах Европы. Кристиан отличился в возрасте 32 лет и 123 дней.

Ко всему прочему, знаменитый полузащитник стал третьим по возрасту автором гола в истории сборной Дании на крупных турнирах после Микаэля Лаудрупа в 1998 году на ЧМ (34 года, 9 дней) и Йона-Даля Томассона в 2010 году также на мундиале (33 года, 299 дней).

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Евро-2024 Кристиан Эриксен сборная Дании по футболу Микаэль Лаудруп Йон-Даль Томассон
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Еріксену треба дотерпіти до наступного ЧС. І забити там.
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+1
Viktor Shvachko
Еріксен - один з найкращих гравців сучасності, із за хвороби, до кінця так і не розкрився.
До фіналу ЛЧ з Ліверпулем він самотужки Тоттенхем протягнув. Може на Евро підфартить!
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+1
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