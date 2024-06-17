Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Джуд Беллингем принес победу английской команде на старте ЧЕ
Вечером 16 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Джуд Беллингем назван лучшим игроком матча Евро-2024 между Сербией и Англией.
На 13-й минуте Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и забил единственный гол в матче.
Евро-2024. Группа C
1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен
Сербия – Англия – 0:1
Гол: Джуд Беллингем, 13
Match-winning performance 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/uHtXaCQAcU— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 16, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. На бумаге это звучит весьма грозно…