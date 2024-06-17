Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 00:57 | Обновлено 17 июня 2024, 01:04
139
0

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией

Джуд Беллингем принес победу английской команде на старте ЧЕ

17 июня 2024, 00:57 | Обновлено 17 июня 2024, 01:04
139
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Вечером 16 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Джуд Беллингем назван лучшим игроком матча Евро-2024 между Сербией и Англией.

На 13-й минуте Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и забил единственный гол в матче.

Евро-2024. Группа C

1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Джуд Беллингем, 13

По теме:
Знаменитый Эриксен стал рекордсменом-голеадором сборной Дании
Установили или вляпались? Сербия и Англии провели уникальный матч для Евро
Беллингем вписал свое имя в историю Евро. Отобрал рекорд у Мусиалы
сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024 Джуд Беллингем Сербия - Англия лучший игрок
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Футбол | 16 июня 2024, 10:41 8
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти

Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. На бумаге это звучит весьма грозно…

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 17.06.2024, 00:26
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Футбол | 17.06.2024, 00:24
Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Перес нашел неожиданную замену Лунину. Все зависит от украинца
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Футбол | 16.06.2024, 23:56
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 27
Бокс
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
15.06.2024, 00:01 8
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 5
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
16.06.2024, 05:49
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем