ФОТО. Невероятный Джуд. Исход матча Англии с Сербией решил Беллингем

Вечером 16 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

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На 13-й минуте Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и забил единственный гол в матче.

Евро-2024. Группа C

1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Джуд Беллингем, 13

ФОТО. Невероятный Джуд. Беллингем решил исход матча Англии и Германии