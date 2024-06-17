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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 00:43 | Обновлено 17 июня 2024, 00:58
109
0

ФОТО. Невероятный Джуд. Исход матча Англии с Сербией решил Беллингем

Смотрите лучшие фотомгновения поединка 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 00:43 | Обновлено 17 июня 2024, 00:58
109
0
ФОТО. Невероятный Джуд. Исход матча Англии с Сербией решил Беллингем
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 13-й минуте Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и забил единственный гол в матче.

Евро-2024. Группа C

1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен

Сербия – Англия – 0:1

Гол: Джуд Беллингем, 13

ФОТО. Невероятный Джуд. Беллингем решил исход матча Англии и Германии

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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