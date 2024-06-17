Чемпионат Европы17 июня 2024, 00:43 | Обновлено 17 июня 2024, 00:58
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ФОТО. Невероятный Джуд. Исход матча Англии с Сербией решил Беллингем
Смотрите лучшие фотомгновения поединка 1-го тура Евро-2024
17 июня 2024, 00:43 | Обновлено 17 июня 2024, 00:58
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Вечером 16 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.
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На 13-й минуте Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и забил единственный гол в матче.
Евро-2024. Группа C
1-й тур, 16 июня. Гельзенкирхен
Сербия – Англия – 0:1
Гол: Джуд Беллингем, 13
ФОТО. Невероятный Джуд. Беллингем решил исход матча Англии и Германии
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