Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Килиан пообещал смотреть игры Франции в качестве фаната
25-летний французский форвард Килиан Мбаппе, который недавно официально стал игроком мадридского «Реала», рассказал, отпустит ли его руководство клуба на Олимпийские игры 2024:
«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.
В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.
Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал Мбаппе.
Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант. Французская олимпийская сборная на групповом этапе сыграет против США, Гвинеи и Новой Зеландии.
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