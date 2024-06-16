Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024

25-летний французский форвард Килиан Мбаппе, который недавно официально стал игроком мадридского «Реала», рассказал, отпустит ли его руководство клуба на Олимпийские игры 2024:

«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.

В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал Мбаппе.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант. Французская олимпийская сборная на групповом этапе сыграет против США, Гвинеи и Новой Зеландии.