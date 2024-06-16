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  4. Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Испания
16 июня 2024, 20:26 |
1282
0

Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024

Килиан пообещал смотреть игры Франции в качестве фаната

16 июня 2024, 20:26 |
1282
0
Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

25-летний французский форвард Килиан Мбаппе, который недавно официально стал игроком мадридского «Реала», рассказал, отпустит ли его руководство клуба на Олимпийские игры 2024:

«Позиция моего клуба насчет Олимпиады очень четкая. Не думаю, что я сыграю на турнире, такова правда.

В то же время я понимаю, что перехожу в новую команду, и приехать туда в сентябре – это не лучший способ начать приключение.

Хочу пожелать Франции успеха. Я буду смотреть игры как фанат. Раньше я принимал в них участие, но на сей раз буду зрителем. Надеюсь, команда привезет домой золотые медали», – сказал Мбаппе.

Футбольный турнир Олимпиады будет проходить в период с 24 июля по 9 августа в 7 городах Франции: Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант. Французская олимпийская сборная на групповом этапе сыграет против США, Гвинеи и Новой Зеландии.

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Олимпийские игры 2024 сборная Франции по футболу U-23 Килиан Мбаппе Реал Мадрид
Даниил Агарков Источник: RMC Sport
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