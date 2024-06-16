ВЕГХОРСТ: «Сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, а потом я забью»
Нападающий сборной Нидерландов верил, что станет героем матча
Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, который забил победный гол в матче против Польши (2:1), прокомментировал старт команды на Евро-2024.
«Мы доминировали в первом тайме и были лучшей командой. Мы создали шесть или семь очень, очень хороших моментов. Но мы должны быть более эффективными. Тогда вы сможете облегчить себе задачу, но мы этого не сделали.
У меня было предчувствие. Я сказал своей девушку сегодня утром, потому что она сомневалась, придет ли на игру. Я сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, а потом я выйду и забью. Иногда ты просто чувствуешь это. Я очень счастлив и горд», – сказал Вегхорст.
Отметим, что Ваут вышел на 81-й минуте и забил на 83-й.
21 июня сборная Нидерландов сразится против команды Франции.
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