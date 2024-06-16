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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 19:55 |
138
0

ВЕГХОРСТ: «Сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, а потом я забью»

Нападающий сборной Нидерландов верил, что станет героем матча

16 июня 2024, 19:55 |
138
0
ВЕГХОРСТ: «Сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, а потом я забью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ваут Вегхорст

Нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегхорст, который забил победный гол в матче против Польши (2:1), прокомментировал старт команды на Евро-2024.

«Мы доминировали в первом тайме и были лучшей командой. Мы создали шесть или семь очень, очень хороших моментов. Но мы должны быть более эффективными. Тогда вы сможете облегчить себе задачу, но мы этого не сделали.

У меня было предчувствие. Я сказал своей девушку сегодня утром, потому что она сомневалась, придет ли на игру. Я сказал, что за 20 минут до конца будет ничья, а потом я выйду и забью. Иногда ты просто чувствуешь это. Я очень счастлив и горд», – сказал Вегхорст.

Отметим, что Ваут вышел на 81-й минуте и забил на 83-й.

21 июня сборная Нидерландов сразится против команды Франции.

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Ваут Вегхорст сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Польша - Нидерланды
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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