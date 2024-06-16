Главный тренер сборной Польши прокомментировал поражение от Нидерландов

Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал поражение в матче Евро-2024 против команды Нидерландов (1:2).

«Прежде всего, я хотел бы сказать спасибо всем польским болельщикам, тем, кто был здесь, и тем, кто смотрел игру по телевизору. Я сказал игрокам, что в некоторых моментах мы недостаточно долго держали мяч и недостаточно шли вперед. Очень жаль, ведь обычно мы можем это делать.

Конечно, мы не сдаемся. Мы должны сделать все, чтобы выиграть две оставшиеся игры. Я думаю, что мы можем стать сильнее и сильнее на этом турнире. Мы играли напористо, мы были близко к сопернику, мы были хорошо организованы», – сказал Пробеж.

21 июня сборная Польши сразится против команды Австрии. Также в этой группе есть Франция.