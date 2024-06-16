Италия и Франция разыграли третье место на турнире Мориса Ревелло
Единственный гол для итальянцев забил Леонардо Черри на 89-й минуте
16 июня проходят решающие матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.
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В матче за 3-е место Италия U-21 обыграла Францию U-20 со счетом 1:0.
Единственный гол для итальянцев забил Леонардо Черри на 89-й минуте.
В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.
Турнир Мориса Ревелло (U-23)
Стыковые матчи, 16 июня
За 3-е место
15:30. Италия U-21 – Франция U-20 – 1:0
Гол: Леонардо Черри, 89
Финал
19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23
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