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Молодежные турниры
16 июня 2024, 19:12 | Обновлено 16 июня 2024, 19:21
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0

Италия и Франция разыграли третье место на турнире Мориса Ревелло

Единственный гол для итальянцев забил Леонардо Черри на 89-й минуте

16 июня 2024, 19:12 | Обновлено 16 июня 2024, 19:21
312
0
Италия и Франция разыграли третье место на турнире Мориса Ревелло
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июня проходят решающие матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче за 3-е место Италия U-21 обыграла Францию U-20 со счетом 1:0.

Единственный гол для итальянцев забил Леонардо Черри на 89-й минуте.

В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Турнир Мориса Ревелло (U-23)

Стыковые матчи, 16 июня

За 3-е место

15:30. Италия U-21 – Франция U-20 – 1:0

Гол: Леонардо Черри, 89

Финал

19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23

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сборная Италии по футболу U-21 турнир Мориса Ревелло
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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