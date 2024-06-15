Состоялись стыковые матчи турнира Мориса Ревелло во Франции

14 июня состоялись стыковые матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.

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В матче за 5-ю позицию Мексика проиграла Японии (1:3). 7-е место оспорили Саудовская Аравия и Панама – 1:1 (пен. 3:4), а 9-ю строчку разыграли Южная Корея и Индонезия (2:1).

В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23. В матче за 3-е место встретятся Франция и Италия.

Турнир Мориса Ревелло (U-23)

Стыковые матчи, 14 июня

За 5-е место. 18:00. Мексика U-23 – Япония U-19 – 1:3

Голы: Арсига, 84 – Канда, 21, Сиогаи, 67, Исии, 90+7

За 7-е место. 19:00. Саудовская Аравия U-23 – Панама U-23 – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Аль-Немер, 77 – Альварадо, 7

За 9-е место. 15:00. Южная Корея U-21 – Индонезия U-20 – 2:1

Голы: Чун Сьюн-Бе, 47, 59 – Фирмансях, 77

Стыковые матчи, 16 июня