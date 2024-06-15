Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состоялись стыковые матчи турнира Мориса Ревелло во Франции
Молодежные турниры
15 июня 2024, 07:35 | Обновлено 15 июня 2024, 07:52
645
0

Состоялись стыковые матчи турнира Мориса Ревелло во Франции

В финале 16 июня сыграют сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23

15 июня 2024, 07:35 | Обновлено 15 июня 2024, 07:52
645
0
Состоялись стыковые матчи турнира Мориса Ревелло во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июня состоялись стыковые матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче за 5-ю позицию Мексика проиграла Японии (1:3). 7-е место оспорили Саудовская Аравия и Панама – 1:1 (пен. 3:4), а 9-ю строчку разыграли Южная Корея и Индонезия (2:1).

В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23. В матче за 3-е место встретятся Франция и Италия.

Турнир Мориса Ревелло (U-23)

Стыковые матчи, 14 июня

  • За 5-е место. 18:00. Мексика U-23 – Япония U-19 – 1:3

Голы: Арсига, 84 – Канда, 21, Сиогаи, 67, Исии, 90+7

  • За 7-е место. 19:00. Саудовская Аравия U-23 – Панама U-23 – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: Аль-Немер, 77 – Альварадо, 7

  • За 9-е место. 15:00. Южная Корея U-21 – Индонезия U-20 – 2:1

Голы: Чун Сьюн-Бе, 47, 59 – Фирмансях, 77

Стыковые матчи, 16 июня

  • Финал. 19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23
  • За 3-е место. 15:30. Франция U-20 – Италия U-21
По теме:
ВИДЕО. Украина U-23 ведет подготовку к финалу турнира Мориса Ревелло
Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известен формат турниров Первой и Второй лиг, а также обмен командами
турнир Мориса Ревелло Руслан Ротань сборная Италии по футболу U-21 сборная Южной Кореи по футболу U-20 статистические расклады сборная Мексики по футболу U-23 сборная Саудовской Аравии по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 сборная Панамы по футболу U-23 сборная Индонезии по футболу U-20 сборная Японии по футболу U-19
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Футбол | 14 июня 2024, 20:20 12
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум
Терпение может лопнуть. Реал поставил Лунину жесткий ультиматум

Украинский вратарь не определился со своим будущим

Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 15 июня 2024, 06:00 1
Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Італия – Албания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Действующий чемпион в «группе смерти» начинает защиту своего титула

Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 14.06.2024, 19:55
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Германия – Шотландия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Футбол | 15.06.2024, 00:01
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 14.06.2024, 10:14
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
Фьюри может неожиданно завершить карьеру? Экс-чемпион мира назвал причину
13.06.2024, 11:02
Бокс
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
ГВОЗДИК: «Не понимаю, как Бенавидес смог вписаться в рамки 168 фунтов»
13.06.2024, 10:16
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 6
Бокс
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 148
Футбол
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем