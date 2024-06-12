Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах
Молодежные турниры
12 июня 2024, 23:59 | Обновлено 13 июня 2024, 00:18
607
0

Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах

В финале турнира Мориса Ревелло 16 июня в 19:15 сыграют победители групп

12 июня 2024, 23:59 | Обновлено 13 июня 2024, 00:18
607
0
Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах
УАФ

14 и 16 июня состоятся стыковые матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.

В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В матче за 3-е место встретятся Франция и Италия, 5-ю позицию разыграют Мексика и Япония. 7-е место оспорят Саудовская Аравия и Панама, а за 9-ю строчку сыграют Южная Корея и Индонезия

В групповом раунде команда Руслана Ротаня стартовала с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая выиграла группу A (9 очков из 12).

Турнир Мориса Ревелло (U-23)

Стыковые матчи

  • Финал. 16 июня. 19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23
  • За 3-е место. 16 июня. 15:30. Франция U-20 – Италия U-21
  • За 5-е место. 14 июня. 18:00. Мексика U-23 – Япония U-19
  • За 7-е место. 14 июня. 19:00. Саудовская Аравия U-23 – Панама U-23
  • За 9-е место. 14 июня. 15:00. Южная Корея U-21 – Индонезия U-20

5-й тур, 11–12 июня

  • Южная Корея U-21 – Мексика U-23 – 0:1
  • Кот-д'Ивуар U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 0:1
  • Япония U-19 – Панама U-23 – 1:0
  • Италия U-21 – Индонезия U-20 – 1:0

Итоговые таблицы

По теме:
Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23. Финал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинцы Лавский и Дорощук взяли серебро и бронзу на ЧЕ в прыжках в высоту
Стало известно, с кем сыграет Украина U-23 в финале турнира во Франции
турнир Мориса Ревелло Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 статистические расклады выбор редакции сборная Японии по футболу U-19 сборная Италии по футболу U-21 сборная Панамы по футболу U-23 сборная Индонезии по футболу U-20 сборная Мексики по футболу U-23 сборная Саудовской Аравии по футболу U-23 сборная Южной Кореи по футболу U-20
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны
Футбол | 13 июня 2024, 00:17 0
От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны
От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о динамовских голеадорах

Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Футбол | 12 июня 2024, 10:19 5
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина
Отношения с Карло испорчены. Топ-клуб с украинцем хочет купить Лунина

«Арсенал» рассчитывает приобрести Андрея летом

Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Футбол | 12.06.2024, 07:23
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Футбол | 12.06.2024, 23:05
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Победитель Второй лиги отказался от повышения из-за закона про мобилизацию
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Футбол | 12.06.2024, 11:37
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Трансфер все ближе! Топ-клуб договорился с Довбиком. Известна сумма сделки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
11.06.2024, 10:50 47
Волейбол
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой
11.06.2024, 00:51
Бокс
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
11.06.2024, 03:11 4
Футбол
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
Чемпион мира, который критиковал Усика, назвал лучших боксеров в истории
11.06.2024, 21:19 2
Бокс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем