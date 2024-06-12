Украина в финале. Таблицы турнира во Франции: кто сыграет в стыковых матчах

14 и 16 июня состоятся стыковые матчи международного турнира Мориса Ревелло во Франции.

В финале 16 июня в 19:15 сыграют победители групп – сборные Кот-д'Ивуара U-20 и Украины U-23.

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В матче за 3-е место встретятся Франция и Италия, 5-ю позицию разыграют Мексика и Япония. 7-е место оспорят Саудовская Аравия и Панама, а за 9-ю строчку сыграют Южная Корея и Индонезия

В групповом раунде команда Руслана Ротаня стартовала с уверенной победы над командой Индонезии U-20 (3:0), а затем разгромила сборную Италии U-21 (4:0) и взяла верх над Панамой U-23 (2:0) и Японией U-19 (2:1). Сборная Украины заняла первое место в группе B с 12 очками из 12 возможных.

Победители групп проведут финальный стыковой матч. Сине-желтые сыграют в финале против команды Кот-д'Ивуара U-20, которая выиграла группу A (9 очков из 12).

Турнир Мориса Ревелло (U-23)

Стыковые матчи

Финал. 16 июня. 19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23

16 июня. 19:15. Кот-д'Ивуар U-20 – Украина U-23 За 3-е место. 16 июня. 15:30. Франция U-20 – Италия U-21

16 июня. 15:30. Франция U-20 – Италия U-21 За 5-е место. 14 июня. 18:00. Мексика U-23 – Япония U-19

14 июня. 18:00. Мексика U-23 – Япония U-19 За 7-е место. 14 июня. 19:00. Саудовская Аравия U-23 – Панама U-23

14 июня. 19:00. Саудовская Аравия U-23 – Панама U-23 За 9-е место. 14 июня. 15:00. Южная Корея U-21 – Индонезия U-20

5-й тур, 11–12 июня

Южная Корея U-21 – Мексика U-23 – 0:1

Кот-д'Ивуар U-20 – Саудовская Аравия U-23 – 0:1

Япония U-19 – Панама U-23 – 1:0

Италия U-21 – Индонезия U-20 – 1:0

Итоговые таблицы