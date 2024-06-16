ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с опытным защитником
Владислав Приймак подписал нового соглашение по формуле 1+1
Защитник «Оболони» Владислав Приймак подписал новый контракт с клубом по формуле 1+1. Он будет выступать в составе «пивоваров» до июня 2025 года с возможностью продления контракта на еще один сезон.
Владислав Приймак перешел в «Оболонь» в июле 2023 года свободным агентом. Дебютировал за киевлян 28 июля того же года в домашнем матче против Колоса из Ковалевки. На счету 27-летнего защитника – 25 матчей в бело-зеленой футболке, в которых он забил 1 мяч.
Именно Владислава Приймака болельщики бело-зеленых назвали лучшим игроком 2023 года.
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