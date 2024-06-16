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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы готовы к игре сборной Румынии»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 18:49 |
262
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы готовы к игре сборной Румынии»

Защитник национальной сборной Украины – о первом матче на Евро-2024

16 июня 2024, 18:49 |
262
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы готовы к игре сборной Румынии»
УАФ. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями перед стартовым матчем на Евро-2024 против команды Румынии.

«Это мой второй чемпионат Европы, большая честь – представлять Украину. Я чувствую невероятную ответственность, но я не переживаю за свою игру.

На мой взгляд, у Румынии хорошие атакующие игроки. Это хорошая, захватывающая команда, но я думаю, что мы готовы к ней.

Для нас это будет очень эмоциональный момент. Когда видишь украинские флаги на стадионе и понимаешь, что происходит дома, это трудно передать словами. Каждый день тяжелый. Перед началом матча будет эмоциональный момент, но нам нужно сохранять хладнокровие и выложиться на сто процентов», – сказал Забарный.

Матч Румыния – Украина состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня. Начало в 16.00.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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