Илья ЗАБАРНЫЙ: «Думаю, мы готовы к игре сборной Румынии»
Защитник национальной сборной Украины – о первом матче на Евро-2024
Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями перед стартовым матчем на Евро-2024 против команды Румынии.
«Это мой второй чемпионат Европы, большая честь – представлять Украину. Я чувствую невероятную ответственность, но я не переживаю за свою игру.
На мой взгляд, у Румынии хорошие атакующие игроки. Это хорошая, захватывающая команда, но я думаю, что мы готовы к ней.
Для нас это будет очень эмоциональный момент. Когда видишь украинские флаги на стадионе и понимаешь, что происходит дома, это трудно передать словами. Каждый день тяжелый. Перед началом матча будет эмоциональный момент, но нам нужно сохранять хладнокровие и выложиться на сто процентов», – сказал Забарный.
Матч Румыния – Украина состоится в Мюнхене в понедельник, 17 июня. Начало в 16.00.
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