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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 18:01 | Обновлено 16 июня 2024, 18:05
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Облак vs Эриксен. Известны стартовые составы на матч Евро Словения – Дания

Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе С в немецком Штутгарте состоится 16 июня в 19:00 по Киеву

16 июня 2024, 18:01 | Обновлено 16 июня 2024, 18:05
366
0
Облак vs Эриксен. Известны стартовые составы на матч Евро Словения – Дания

В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

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Тренеры определили стартовые составы на игру.

В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии. Их очный поединок пройдет 16 июня в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Словения – Дания

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хёйбьерг, Кристиансен, Винд, Эриксен, Хойлунд.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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