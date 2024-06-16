Облак vs Эриксен. Известны стартовые составы на матч Евро Словения – Дания
Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе С в немецком Штутгарте состоится 16 июня в 19:00 по Киеву
В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.
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Тренеры определили стартовые составы на игру.
В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии. Их очный поединок пройдет 16 июня в 22:00 по Киеву.
Стартовые составы на матч Словения – Дания
Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хёйбьерг, Кристиансен, Винд, Эриксен, Хойлунд.
🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo z Dansko! #SrceBije 🇸🇮 #EURO2024 pic.twitter.com/9ibL5mpgGR— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 16, 2024
Startopstillingen mod Slovenien 🇩🇰— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) June 16, 2024
Kasper Hjulmand har valgt de 11 spillere, der starter inde, når der fløjtes i gang mod Slovenien i vores første kamp til EM 💪
KOM SÅ DANMARK 🇩🇰
📸 @fbbillederdk #herrelandsholdet #EURo2024 #lineup pic.twitter.com/BrwjvgNw2d
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