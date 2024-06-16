Облак vs Эриксен. Известны стартовые составы на матч Евро Словения – Дания

В немецком Штутгарте 16 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Словении и Дании.

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Тренеры определили стартовые составы на игру.

В группе С вместе со Словенией и Данией также играют команды Англии и Сербии. Их очный поединок пройдет 16 июня в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы на матч Словения – Дания

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Андерсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хёйбьерг, Кристиансен, Винд, Эриксен, Хойлунд.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo z Dansko! #SrceBije 🇸🇮 #EURO2024 pic.twitter.com/9ibL5mpgGR — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 16, 2024