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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 10:56 | Обновлено 16 июня 2024, 11:27
2688
1

Миколенко рассказал о восстановлении после травмы

Защитник сборной Украины надеется вскоре вернуться на поле

16 июня 2024, 10:56 | Обновлено 16 июня 2024, 11:27
2688
1
Миколенко рассказал о восстановлении после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем восстановлении после травмы стопы, которую он получил в контрольном матче против Молдовы:

«Я уже начал работать в зале, два раза в день. Надеюсь, скоро вернусь на поле.

Именно такой травмы у меня раньше не было. Но в целом можно сказать, что обошлось, потому что со связками никаких проблем нет, только сильный ушиб, нужно время.

Прогнозов никаких, это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы с врачом ежедневно предоставляем информацию главному тренеру. С каждым днем я прогрессирую и, надеюсь, скоро вернусь на поле».

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу травма Евро-2024
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Віталію здоров'я, чекаємо на полі .
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