Миколенко рассказал о восстановлении после травмы

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о своем восстановлении после травмы стопы, которую он получил в контрольном матче против Молдовы:

«Я уже начал работать в зале, два раза в день. Надеюсь, скоро вернусь на поле.

Именно такой травмы у меня раньше не было. Но в целом можно сказать, что обошлось, потому что со связками никаких проблем нет, только сильный ушиб, нужно время.

Прогнозов никаких, это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы с врачом ежедневно предоставляем информацию главному тренеру. С каждым днем я прогрессирую и, надеюсь, скоро вернусь на поле».