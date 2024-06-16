Карвахаль установил рекорд Испании на чемпионатах Европы

Вчера, 15 июня сборная Испании в первом туре Евро-2024 разгромила Хорватию 3:0. Третий гол «Фурии рохи» на 45+2-й минуте забил защитник «Реала» Дани Карвахаль.

Это позволило ему установить рекорд сборной Испании на чемпионатах Европы. В возрасте 32 лет и 156 дней он стал самым возрастным автором гола в истории «Фурии рохи» на европейских первенствах.

Он превзошел достижение Сесара Аспиликуэты образца Евро-2020, который забил в возрасте 31 года и 304 дней. Что интересно, Аспиликуэта свой гол также забил в ворота Хорватии.