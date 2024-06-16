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  4. Известный француз крайне иронично высказался о Де Дзерби в Марселе
Франция
16 июня 2024, 09:53 |
747
0

Известный француз крайне иронично высказался о Де Дзерби в Марселе

Ротен не верит в гениальность итальянского тренера

16 июня 2024, 09:53 |
747
0
Известный француз крайне иронично высказался о Де Дзерби в Марселе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Ротен

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен подверг критике стремление боссов «Марселя» назначить главным тренером команды экс-коуча «Шахтера» итальянца Роберто Де Дзерби.

«Некоторые великие знатоки футбола говорят нам, что он фантастический, блестящий тренер, который производит революцию в футболе. Я видел, как его команды играют, видел много матчей. Нельзя сказать, что они самые крутые в Европе. Я отставлю «Шахтер» в сторону, он был вынужден уйти оттуда из-за войны. В Италии у «Сассуоло» дела шли хорошо, но он финишировал 8-м».

«Он не впечатлил меня с «Брайтоном», когда приехал играть на «Велодроме» (2:2 в Лиге Европы, на групповой стадии – прим. ред.) против «Марселя». В ответном матче они разгромили «Марсель» аж со счетом 1:0 [ирония]. Все закончилось катастрофой, поскольку в марте они проиграли «Роме». Простите меня за сомнения в реальных навыках такого великого тренера, как Де Дзерби!», – сказал Ротен.

Несколько дней назад авторитетное издание L'Équipe сообщило, что Де Дзерби должен быть утвержден главным тренером «Марселя» в ближайшие часы, однако с тех пор этот вопрос так и не был решен положительно для итальянского тренера.

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Жером Ротен Роберто Де Дзерби Марсель назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: Le 10 Sport
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