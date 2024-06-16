Известный француз крайне иронично высказался о Де Дзерби в Марселе

Экс-полузащитник сборной Франции Жером Ротен подверг критике стремление боссов «Марселя» назначить главным тренером команды экс-коуча «Шахтера» итальянца Роберто Де Дзерби.

«Некоторые великие знатоки футбола говорят нам, что он фантастический, блестящий тренер, который производит революцию в футболе. Я видел, как его команды играют, видел много матчей. Нельзя сказать, что они самые крутые в Европе. Я отставлю «Шахтер» в сторону, он был вынужден уйти оттуда из-за войны. В Италии у «Сассуоло» дела шли хорошо, но он финишировал 8-м».

«Он не впечатлил меня с «Брайтоном», когда приехал играть на «Велодроме» (2:2 в Лиге Европы, на групповой стадии – прим. ред.) против «Марселя». В ответном матче они разгромили «Марсель» аж со счетом 1:0 [ирония]. Все закончилось катастрофой, поскольку в марте они проиграли «Роме». Простите меня за сомнения в реальных навыках такого великого тренера, как Де Дзерби!», – сказал Ротен.

Несколько дней назад авторитетное издание L'Équipe сообщило, что Де Дзерби должен быть утвержден главным тренером «Марселя» в ближайшие часы, однако с тех пор этот вопрос так и не был решен положительно для итальянского тренера.