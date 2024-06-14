Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд
Итальянский специалист близок к подписанию контракта на три года
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби в ближайшие часы возглавит «Марсель», топ-клуб чемпионата Франции, информирует L'Équipe.
Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Брайтона» близок к подписанию контракта с «Марселем» на три года.
В минувшем сезоне Роберто Де Дзерби возглавлял английский «Брайтон», с которым занял 11-е место в АПЛ.
Французский «Марсель», у которого было несколько смен тренеров за год, занял 8-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков.
Les états d'âme de Sergio Conceiçao faisant étirer le feuilleton de l'entraîneur, l'OM a tenté l'opportunité du fringant Roberto de Zerbi, en partance de Brighton. Cette initiative devrait avoir une issue heureuse, dans les prochaines heures https://t.co/dSrKZfUbcP pic.twitter.com/cB2xJFXPIP— L'ÉQUIPE (@lequipe) June 13, 2024
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