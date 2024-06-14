Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд
Франция
14 июня 2024, 00:23 | Обновлено 14 июня 2024, 00:42
452
0

Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд

Итальянский специалист близок к подписанию контракта на три года

14 июня 2024, 00:23 | Обновлено 14 июня 2024, 00:42
452
0
Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби в ближайшие часы возглавит «Марсель», топ-клуб чемпионата Франции, информирует L'Équipe.

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Брайтона» близок к подписанию контракта с «Марселем» на три года.

В минувшем сезоне Роберто Де Дзерби возглавлял английский «Брайтон», с которым занял 11-е место в АПЛ.

Французский «Марсель», у которого было несколько смен тренеров за год, занял 8-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков.

По теме:
Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Клуб Месси нацелился на еще одну звезду европейского футбола
Неожиданный вариант. Де Дзерби может возглавить именитый французский клуб
Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу назначение тренера Брайтон Роберто Де Дзерби Фабрицио Романо
Николай Степанюк Источник: L'Equipe
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 13 июня 2024, 19:22 9
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина
Футбол | 13 июня 2024, 21:21 6
Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина
Анчелотти грозит 5 лет тюрьмы. Стала известна причина

Главный тренер Реала обвиняется в неуплате налогов

Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Футбол | 13.06.2024, 23:59
Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
Футбол | 13.06.2024, 17:06
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 13.06.2024, 23:05
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
13.06.2024, 17:53 131
Футбол
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
Легендарный Иньеста назвал лучшего футболиста всех времен
12.06.2024, 08:30
Футбол
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
Красюк забавно отреагировал на начало подготовки Фьюри к реваншу с Усиком
13.06.2024, 14:59 1
Бокс
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
Роналду забил 130-й гол за национальную сборную. Сколько у Месси?
12.06.2024, 07:23 7
Футбол
Довбику дали интересное прозвище в Италии
Довбику дали интересное прозвище в Италии
13.06.2024, 11:49 6
Футбол
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
12.06.2024, 07:32 16
Бокс
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
Усик посоветовал дерзкому блогеру перестать заниматься боксом
12.06.2024, 12:15 1
Бокс
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
Непобежденный боксер хочет драться с Усиком. Вариант может заинтересовать
13.06.2024, 06:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем