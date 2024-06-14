Источник: в ближайшие часы Де Дзерби возглавит французский клуб-гранд

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби в ближайшие часы возглавит «Марсель», топ-клуб чемпионата Франции, информирует L'Équipe.

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» и «Брайтона» близок к подписанию контракта с «Марселем» на три года.

В минувшем сезоне Роберто Де Дзерби возглавлял английский «Брайтон», с которым занял 11-е место в АПЛ.

Французский «Марсель», у которого было несколько смен тренеров за год, занял 8-е место в Лиге 1 и остался без еврокубков.