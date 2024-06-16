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  4. Челси включился в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Англия
16 июня 2024, 09:39 |
918
0

Челси включился в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Серу Гирасси может покинуть «Штутгарт» летом

16 июня 2024, 09:39 |
918
0
Челси включился в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Лондонский «Челси» стал очередным клубом, который заинтересован в подписании форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В контракте Гирасси прописана клаусула в размере 17 миллионов фунтов. Интерес к 28-летнему форварду сборной Гвинеи проявляет целый ряд клубов, включая «Милан» и «Боруссию» Дортмунд.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Гирасси забил 28 голов в 28 матчах Бундеслиги за «Штутгарт» и стал вторым бомбардиром чемпионата, проиграв в чемпионской гонке только Гарри Кейну из «Баварии».

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Серу Гирасси Штутгарт Челси трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Bild
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