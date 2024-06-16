Челси включился в гонку за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

Лондонский «Челси» стал очередным клубом, который заинтересован в подписании форварда «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщают немецкие СМИ.

В контракте Гирасси прописана клаусула в размере 17 миллионов фунтов. Интерес к 28-летнему форварду сборной Гвинеи проявляет целый ряд клубов, включая «Милан» и «Боруссию» Дортмунд.

Напомним, в сезоне 2023/2024 Гирасси забил 28 голов в 28 матчах Бундеслиги за «Штутгарт» и стал вторым бомбардиром чемпионата, проиграв в чемпионской гонке только Гарри Кейну из «Баварии».