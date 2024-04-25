Милан вступил в борьбу за одного из лучших бомбардиров Бундеслиги

«Милан» продолжает поиски нового форварда на замену Оливье Жиру, который летом покинет клуб свободным агентом и отправиться в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Россонери» включились в борьбу за форварда «Штутгарта» Серу Гирасси.

В контракте 28-летнего гвинейца прописана клаусула в размере всего 17,5 миллионов евро. Однако подписать Гирасси «Милану» будет непросто: на него претендует целый ряд европейских топ-клубов, включая мюнхенскую «Баварию».

В нынешнем сезоне на счету Гирасси 25 голов в 24 матчах Бундеслиги.