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  4. Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных
Германия
13 февраля 2024, 16:53 |
454
0

Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных

В Мюнхене считают сумму для выкупа Гирасси очень выгодной

13 февраля 2024, 16:53 |
454
0
Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Мюнхенская «Бавария» планирует летом усиление линии атаки, подписав контракт с гвинейским форвардом Серу Гирасси.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в «Штутгарте», за который сейчас выступает форвард, знают о намерениях мюнхенцев, готовых заплатить за забивного нападающего необходимую сумму отступных – 20 миллионов евро. В «Баварии» не хотят упустить возможность провернуть сделку по такой выгодной цене, вот только неизвестно, согласится ли сам Гирасси переехать в Мюнхен, где ему предстоит конкурировать с Гарри Кейном.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гирасси, который сейчас травмирован, провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 17 мячей.

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Серу Гирасси Штутгарт Бавария Гарри Кейн трансферы трансферы Бундеслиги
Источник Bayern & Germany
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