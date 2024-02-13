Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных

Мюнхенская «Бавария» планирует летом усиление линии атаки, подписав контракт с гвинейским форвардом Серу Гирасси.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в «Штутгарте», за который сейчас выступает форвард, знают о намерениях мюнхенцев, готовых заплатить за забивного нападающего необходимую сумму отступных – 20 миллионов евро. В «Баварии» не хотят упустить возможность провернуть сделку по такой выгодной цене, вот только неизвестно, согласится ли сам Гирасси переехать в Мюнхен, где ему предстоит конкурировать с Гарри Кейном.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гирасси, который сейчас травмирован, провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 17 мячей.