Бавария летом купит бомбардира Штутгарта. Известна сумма отступных
В Мюнхене считают сумму для выкупа Гирасси очень выгодной
Мюнхенская «Бавария» планирует летом усиление линии атаки, подписав контракт с гвинейским форвардом Серу Гирасси.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, в «Штутгарте», за который сейчас выступает форвард, знают о намерениях мюнхенцев, готовых заплатить за забивного нападающего необходимую сумму отступных – 20 миллионов евро. В «Баварии» не хотят упустить возможность провернуть сделку по такой выгодной цене, вот только неизвестно, согласится ли сам Гирасси переехать в Мюнхен, где ему предстоит конкурировать с Гарри Кейном.
Отметим, что в нынешнем сезоне Гирасси, который сейчас травмирован, провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 17 мячей.
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