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Италия
16 июня 2024, 09:19 |
545
0

Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо

Вингер «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Ювентусе»

16 июня 2024, 09:19 |
545
0
Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Ювентус» переключился на Санчо после того, как не удалось договориться с «Манчестер Юнайтед» по поводу другого игрока, Мейсона Гринвуда.

«Старая Синьора» готова арендовать Санчо при условии, что часть из его зарплаты в 8,5 миллиона евро в год продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед». Осуществлять полноценный трансфер итальянский клуб пока не планирует.

Вторую половину сезона 2023/2024 Санчо провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Поскольку главным тренером «Манчестер Юнайтед» останется Эрик тен Хаг, с которым у вингера давний конфликт, возвращаться в стан «Красных дьяволов» он не готов.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Ювентус трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Боруссия Дортмунд
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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