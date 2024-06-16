Итальянский топ-клуб нацелился на Санчо
Вингер «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вингеру «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Ювентус» переключился на Санчо после того, как не удалось договориться с «Манчестер Юнайтед» по поводу другого игрока, Мейсона Гринвуда.
«Старая Синьора» готова арендовать Санчо при условии, что часть из его зарплаты в 8,5 миллиона евро в год продолжит выплачивать «Манчестер Юнайтед». Осуществлять полноценный трансфер итальянский клуб пока не планирует.
Вторую половину сезона 2023/2024 Санчо провел в аренде в «Боруссии» Дортмунд. Поскольку главным тренером «Манчестер Юнайтед» останется Эрик тен Хаг, с которым у вингера давний конфликт, возвращаться в стан «Красных дьяволов» он не готов.
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