Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Сербия – Англия
16 июня в 22:00 в Гельзенкирхене пройдет поединок стартового тура Евро-2024
В немецком Гельзенкирхене 16 июня в 22:00 пройдет матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В июне сборная Сербии провела два спарринга – проиграла Австрии (1:2) и взяла верх над Швецией (3:0).
Английская команда в июне сыграла контрольные матчи с Боснией (3:0) и Исландией (0:1).
На Евро-2024 в группе C в 1-м туре также встретятся команды Словении и Дании.
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Сербия – Англия
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне
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