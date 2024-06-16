В немецком Гельзенкирхене 16 июня в 22:00 пройдет матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.

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В июне сборная Сербии провела два спарринга – проиграла Австрии (1:2) и взяла верх над Швецией (3:0).

Английская команда в июне сыграла контрольные матчи с Боснией (3:0) и Исландией (0:1).

На Евро-2024 в группе C в 1-м туре также встретятся команды Словении и Дании.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Сербия – Англия

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне