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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 05:28 | Обновлено 16 июня 2024, 05:29
243
0

Гарри КЕЙН: «Мы заслужили статус одного из фаворитов»

Форвард сборной Англии ждет старта на Евро

16 июня 2024, 05:28 | Обновлено 16 июня 2024, 05:29
243
0
Гарри КЕЙН: «Мы заслужили статус одного из фаворитов»
УЕФА. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал об ожиданиях от первого поединка своей команды на чемпионате Европы 2024 года, в котором Англия будет играть против Сербии.

«Я люблю играть за свою страну, люблю играть в футболке сборной Англии. Это значит для меня абсолютно все. Победа на крупном турнире в составе сборной Англии стала бы украшением карьеры любого футболиста.

Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами. Хотим навязать сопернику свою игру. А когда будем без мяча, хотим агрессивно прессинговать.

Ожидания от каждого турнира разные, но мы заслужили статус одного из фаворитов. Глядя на себя, мы понимаем, что за спиной у нас множество свершений и страна может гордиться нами», – сказад Кейн.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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