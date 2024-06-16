Гарри КЕЙН: «Мы заслужили статус одного из фаворитов»
Форвард сборной Англии ждет старта на Евро
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн рассказал об ожиданиях от первого поединка своей команды на чемпионате Европы 2024 года, в котором Англия будет играть против Сербии.
«Я люблю играть за свою страну, люблю играть в футболке сборной Англии. Это значит для меня абсолютно все. Победа на крупном турнире в составе сборной Англии стала бы украшением карьеры любого футболиста.
Мы хотим показать фантастический футбол в матче с сербами. Хотим навязать сопернику свою игру. А когда будем без мяча, хотим агрессивно прессинговать.
Ожидания от каждого турнира разные, но мы заслужили статус одного из фаворитов. Глядя на себя, мы понимаем, что за спиной у нас множество свершений и страна может гордиться нами», – сказад Кейн.
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