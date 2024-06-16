Матьяж КЕК: «Фавориты существуют для того, чтобы их обыгрывали»

Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек рассказал, что он думает о старте Словении на Евро-2024. Его подопечные 16 июня в 19:00 начнут игру против Дании.

«Мы ждали слишком долго, чтобы оказаться здесь, приехать на этот стадион, увидеть флаг Словении. Это все дарует мне улыбку. Хотя, конечно, меня продолжает беспокоить то, как подготовить свою команду наилучшим образом, чтобы она могла противостоять классной сборной Дании.

Когда мы активно двигаемся и действуем агрессивно, мы можем быть ровней кому угодно. Прошлые результаты это подтверждают. Для всех наших футболистов это первый такой турнир. Но наши мотивация и большое желание должны придать нам еще больше сил.

Я всегда настраиваю команду на позитивный результат. Дания – фаворит, но фавориты существуют для того, чтобы их обыгрывали те, кто таковыми не считаются. Мы очень уважаем Данию, за нее играют великолепные футболисты. Они являются одной из тех команд, которые способны добиться здесь многого», – сказал Кек.