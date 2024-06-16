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  4. Тренер сборной Дании: «Мы являемся фаворитами, но мы уважаем соперника»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 04:57 |
122
0

Тренер сборной Дании: «Мы являемся фаворитами, но мы уважаем соперника»

Каспер Юльманн – о старте Евро-2024 для его команды

16 июня 2024, 04:57 |
122
0
Тренер сборной Дании: «Мы являемся фаворитами, но мы уважаем соперника»
УЕФА. Каспер Юльманн

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2024, которую его подопечные проведут против Словении.

«В этом матче мы являемся фаворитами, но мы очень уважаем соперника. У них за плечами тоже имеются блестящие результаты. К тому же в первом матче всегда приходится потяжелее. Постараемся показать все, на что мы способны.

Надо не забывать, что необходимо всегда сохранять спокойствие, но в то же время постараться показывать все, на что мы способны. Наша команда хочет доминировать, играть на максимуме.

Все 26 футболистов готовы к игре. Не уверен, что все они готовы отыграть 90 минут, но каждый готов внести свой вклад», – сказал Юльманн.

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чемпионат Европы по футболу сборная Словении по футболу сборная Дании по футболу Евро-2024
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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