Тренер сборной Дании: «Мы являемся фаворитами, но мы уважаем соперника»
Каспер Юльманн – о старте Евро-2024 для его команды
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от первой игры на Евро-2024, которую его подопечные проведут против Словении.
«В этом матче мы являемся фаворитами, но мы очень уважаем соперника. У них за плечами тоже имеются блестящие результаты. К тому же в первом матче всегда приходится потяжелее. Постараемся показать все, на что мы способны.
Надо не забывать, что необходимо всегда сохранять спокойствие, но в то же время постараться показывать все, на что мы способны. Наша команда хочет доминировать, играть на максимуме.
Все 26 футболистов готовы к игре. Не уверен, что все они готовы отыграть 90 минут, но каждый готов внести свой вклад», – сказал Юльманн.
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