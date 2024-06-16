Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драган СТОЙКОВИЧ: «Если забьем первыми? Скомандую забивать и второй гол»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 04:40 | Обновлено 16 июня 2024, 04:44
170
0

Драган СТОЙКОВИЧ: «Если забьем первыми? Скомандую забивать и второй гол»

Коуч сборной Сербии рассказал о своих эмоциях накануне игры против Англии

16 июня 2024, 04:40 | Обновлено 16 июня 2024, 04:44
170
0
Драган СТОЙКОВИЧ: «Если забьем первыми? Скомандую забивать и второй гол»
УЕФА. Драган Стойкович

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился ожиданиями от игры своей команды против сборной Англии. Матч начнется 16 июня в 22:00.

«Мне посчастливилось самому играть и тренировать и на Евро, и на чемпионате мира. Такие турниры требуют максимума концентрации, полной самоотдачи в каждом матче.

Я не стал бы делать разницы между первым, вторым и третьим матчем в группе. Мы начинаем с игры против одного из фаворитов, но мы готовились и продолжаем готовиться ко всем возможным вызовам, которые нам могут ждать. Тренерский штаб сделал все для того, чтобы футболисты подошли к матчам в наилучшей форме. Думаю, мы готовы и физически, и тактически.

Если забьем первыми? Тогда скомандую забивать и второй гол! А если серьезно, то поглядим, как будет развиваться матч. Когда играешь против Англии, надо показывать все, на что способен. Сделаем все возможное, чтобы создать им проблем и самим создавать моменты. На таком турнире каждый гол имеет значение. Мы готовы.», – сказал Стойкович.

По теме:
Гарри КЕЙН: «Мы заслужили статус одного из фаворитов»
Матьяж КЕК: «Фавориты существуют для того, чтобы их обыгрывали»
Тренер сборной Дании: «Мы являемся фаворитами, но мы уважаем соперника»
сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024 Драган Стойкович
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 16 июня 2024, 02:05 0
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Противостояние с андердогом

Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 15 июня 2024, 17:49 10
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024

Стартует группа смерти

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария
Футбол | 15.06.2024, 08:28
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Венгрия – Швейцария
NaVi обыграли россиян в полуфинале BLAST Premier Spring Final 2024
Киберспорт | 16.06.2024, 00:45
NaVi обыграли россиян в полуфинале BLAST Premier Spring Final 2024
NaVi обыграли россиян в полуфинале BLAST Premier Spring Final 2024
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бокс | 15.06.2024, 19:45
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 15
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 26
Бокс
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 15
Бокс
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 21
Футбол
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем