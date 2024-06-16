Драган СТОЙКОВИЧ: «Если забьем первыми? Скомандую забивать и второй гол»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился ожиданиями от игры своей команды против сборной Англии. Матч начнется 16 июня в 22:00.

«Мне посчастливилось самому играть и тренировать и на Евро, и на чемпионате мира. Такие турниры требуют максимума концентрации, полной самоотдачи в каждом матче.

Я не стал бы делать разницы между первым, вторым и третьим матчем в группе. Мы начинаем с игры против одного из фаворитов, но мы готовились и продолжаем готовиться ко всем возможным вызовам, которые нам могут ждать. Тренерский штаб сделал все для того, чтобы футболисты подошли к матчам в наилучшей форме. Думаю, мы готовы и физически, и тактически.

Если забьем первыми? Тогда скомандую забивать и второй гол! А если серьезно, то поглядим, как будет развиваться матч. Когда играешь против Англии, надо показывать все, на что способен. Сделаем все возможное, чтобы создать им проблем и самим создавать моменты. На таком турнире каждый гол имеет значение. Мы готовы.», – сказал Стойкович.