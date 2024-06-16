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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 04:20 | Обновлено 16 июня 2024, 05:10
168
0

Главний тренер сборной Польши: «Все говорят, что у нас нет шансов»

Михал Пробеж – о матче своей команды против Нидерландов

16 июня 2024, 04:20 | Обновлено 16 июня 2024, 05:10
168
0
Главний тренер сборной Польши: «Все говорят, что у нас нет шансов»
УЕФА. Михал Пробеж

Главний тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал о ситуации в своей команде накануне старта на Евро-2024 в игре против Нидерландов.

«Роберт Левандовски вчера начал заниматься по индивидуальной программе. Кароль Свидерски снова в строю, то же касается и Павела Давидовича. Сегодня вечером обсудим ситуацию с врачом и примем окончательное решение по ним.

Некоторые считают голландцев одними из фаворитов Евро. У них собраны яркие личности, которым мы должны противопоставить нашу командную игру. Постараемся сохранить спокойствие и показать наш командный дух.

Все говорят, что у нас нет шансов, но для меня сейчас самое важное то, что мы создали команду, где каждый бьется друг за друга. Надеюсь, наши болельщики наденут в воскресенье красно-белые футболки и будут смотреть игру с гордостью», – сказал Пробеж.

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сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Польша - Нидерланды Михал Пробеж
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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