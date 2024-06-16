Главний тренер сборной Польши: «Все говорят, что у нас нет шансов»

Главний тренер сборной Польши Михал Пробеж рассказал о ситуации в своей команде накануне старта на Евро-2024 в игре против Нидерландов.

«Роберт Левандовски вчера начал заниматься по индивидуальной программе. Кароль Свидерски снова в строю, то же касается и Павела Давидовича. Сегодня вечером обсудим ситуацию с врачом и примем окончательное решение по ним.

Некоторые считают голландцев одними из фаворитов Евро. У них собраны яркие личности, которым мы должны противопоставить нашу командную игру. Постараемся сохранить спокойствие и показать наш командный дух.

Все говорят, что у нас нет шансов, но для меня сейчас самое важное то, что мы создали команду, где каждый бьется друг за друга. Надеюсь, наши болельщики наденут в воскресенье красно-белые футболки и будут смотреть игру с гордостью», – сказал Пробеж.