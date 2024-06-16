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  4. Рональд КУМАН: «Фаворит чемпионата Европы? Чуть-чуть выделяется Франция»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 04:00 | Обновлено 16 июня 2024, 04:14
45
0

Рональд КУМАН: «Фаворит чемпионата Европы? Чуть-чуть выделяется Франция»

Тренер сборной Нидерландов поделился ожиданиями от старта на Евро-2024

16 июня 2024, 04:00 | Обновлено 16 июня 2024, 04:14
45
0
Рональд КУМАН: «Фаворит чемпионата Европы? Чуть-чуть выделяется Франция»
УЕФА. Рональд Куман

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман в преддверии старта своей команды на Евро-2024 в игре против Польши поделился своими эмоциями.

«Я очень рад, что турнир уже стартовал. Когда вы так долго находитесь вместе, то уже просто хотите, чтоб все началось. Для нас все начнется завтра.

Нам будет не хватать Френки де Йонга, но такое решение мы приняли еще на прошлой неделе. Уже становится нехорошо так долго про это говорить. У нас здесь хорошая команда. И мы рады, что турнир для нас стартует уже так скоро.

Опыт приобретается с игрой. Если я выбираю конкретных игроков, значит, я в них верю. Если я считаю игроков достаточно сильными, они выходят на поле.

Есть определенное количество сильных команд, и Нидерланды относятся к их числу. Но я думаю, что нет одного конкретного фаворита. Может быть, чуть-чуть выделяется Франция. За счет победного опыта на таких турнирах», – сказал Куман.

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сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу Евро-2024 Польша - Нидерланды Рональд Куман
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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