Гарет САУТГЕЙТ: «Фавориты Евро? Вы видели, как сыграли Германия и Испания»

16 июня сборная Англии, ставшая финалистом прошедшего чемпионата Европы и которую называют одним из главных фаворитов этого Евро, стартует на турнире матчем против Сербии. Главный тренер «трех львов» Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от игры.

«У Драгана Стойковича (тренера Сербии – ред.) есть разные варианты, тактические задумки, у него есть нападающие, которые могут доставить проблемы любому сопернику. Мы же должны справиться с их сильными сторонами и воспользоваться их слабостями.

Все в строю. Нам еще предстоит принять решение, сможет ли Люк Шоу выйти на замену или нет, но сегодня все тренировались в полную силу.

Это большая честь тренировать сборную своей страны на таком крупном турнире. Это так же волнительно, как было перед чемпионатом мира в 2018 году. Может, даже более волнительно. Если говорить о фаворитах, то вы видели, как сыграла Германия, как Испания провела первый тайм», – сказал Саутгейт.