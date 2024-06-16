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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 00:08 | Обновлено 16 июня 2024, 00:56
397
0

ФОТО. Италия – Албания – 2:1. Исторический гол и волевая победа Скуадры

Действующий чемпион Евро одержал волевую победу

16 июня 2024, 00:08 | Обновлено 16 июня 2024, 00:56
397
0
ФОТО. Италия – Албания – 2:1. Исторический гол и волевая победа Скуадры
Getty Images/Global Images Ukraine. Италия – Албания

15 июня в немецком Дортмунде прошел матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании (2:1).

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Пропустив первыми уже на 1-й минуте самый быстрый гол в истории ЧЕ итальянцы довольно быстро вышли вперед. Сначала на 11-й минуте забил центрбек Алессандро Бастони, а уже через 5 минут действующих чемпионов турнира вперед вывел Николо Барелла.

Евро-2024. Группа В, 15 июня.

Италия Албания 2:1
Голы: Бастони, 11, Барелла, 16 - Байрами, 1.

ФОТО. Италия – Албания – 2:1. Исторический гол и волевая победа Скуадры

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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