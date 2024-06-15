Украинский легионер отказался возвращаться в Карпаты

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Орест Лебеденко отказался от предложения «Карпат», которые готовы были вести переговоры с португальской «Визелой» о выкупе своего воспитанника.

25-летний украинец перебрался в Португалию в июле прошлого года из испанского «Депортиво». В 27 официальных матчах за «Визелу» Лебеденко забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. По итогам сезона 2023/2024 команда украинца заняла 17-е место в Примейре и вылетела из элитного дивизиона.

Орест Лебеденко известен в Украине по выступлениям за «Карпаты» из «Олимпик». За границей он поиграл за испанские «Луго» и «Депортиво», а также португальскую «Визелу». Младший брат Ореста – 22-летний Андрей Лебеденко – защищает цвета второлиговой «Скалы 1911».

«Карпаты» завершили минувший сезон на втором месте в Первой лиге и повысились в классе. Выход команды из отпуска запланирован на 24 июня.

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