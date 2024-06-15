Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер отказался возвращаться в Карпаты
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 23:42 |
969
0

Украинский легионер отказался возвращаться в Карпаты

Львовяне делали предложение своему воспитаннику

15 июня 2024, 23:42 |
969
0
Украинский легионер отказался возвращаться в Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Как стало известно Sport.ua, левый защитник Орест Лебеденко отказался от предложения «Карпат», которые готовы были вести переговоры с португальской «Визелой» о выкупе своего воспитанника.

25-летний украинец перебрался в Португалию в июле прошлого года из испанского «Депортиво». В 27 официальных матчах за «Визелу» Лебеденко забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. По итогам сезона 2023/2024 команда украинца заняла 17-е место в Примейре и вылетела из элитного дивизиона.

Орест Лебеденко известен в Украине по выступлениям за «Карпаты» из «Олимпик». За границей он поиграл за испанские «Луго» и «Депортиво», а также португальскую «Визелу». Младший брат Ореста – 22-летний Андрей Лебеденко – защищает цвета второлиговой «Скалы 1911».

«Карпаты» завершили минувший сезон на втором месте в Первой лиге и повысились в классе. Выход команды из отпуска запланирован на 24 июня.

Ранее наш сайт сообщал, что «Шериф» отказался от кандидатуры защитника «Карпат».

По теме:
Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
Стали известны претенденты на Шабанова
инсайд Орест Лебеденко Визела Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Португалии по футболу
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
Футбол | 15 июня 2024, 19:18 18
РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»
РЕБРОВ – о матче с Румынией: «Сложно подходить к игре в статусе фаворита»

Команда готовится к матчу против Румынии

ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
Футбол | 15 июня 2024, 22:12 0
ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!

Недим Байрами забил Италии в начале матча

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 15.06.2024, 14:17
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15.06.2024, 18:18
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 15.06.2024, 17:49
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 21
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 26
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Отто Валлин назвал неожиданную причину, из-за которой Фьюри проиграл Усику
Отто Валлин назвал неожиданную причину, из-за которой Фьюри проиграл Усику
14.06.2024, 19:05 1
Бокс
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
«Пришло его время уходить». Бывший чемпион оценил реванш Усик – Фьюри
14.06.2024, 09:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем