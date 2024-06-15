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Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 14:47 |
131
0

Шериф отказался от кандидатуры защитника Карпат

Чемпион Молдовы рассматривал в качестве усиления игрока сборной

15 июня 2024, 14:47 |
131
0
Шериф отказался от кандидатуры защитника Карпат
ФК Карпаты. Владислав Бабогло

По информации Sport.ua, тираспольский «Шериф» больше не претендует на центрального защитника «Карпат» и сборной Молдовы Владислава Бабогло. В столице непризнанного Приднестровья отказались от кандидатуры 25-летнего футболиста.

Бабогло перешел в «Карпаты» в августе прошлого года из «Александрии» за 585 тысяч евро. В составе двух этих команд воспитанник «Черноморца» в минувшем сезоне провел суммарно 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока сборной Молдовы с «Карпатами» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

«Карпаты» по итогам сезона 2023/2024 заняли второе место в Первой лиге и завоевали путевку в УПЛ. Выход команды Мирона Маркевича из отпуска запланирован на 24 июня.

Накануне зелено-белые подписали двухлетний контракт с испанским полузащитником.

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Владислав Бабогло Карпаты Львов Шериф Тирасполь трансферы трансферы УПЛ чемпионат Молдовы по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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