Шериф отказался от кандидатуры защитника Карпат

По информации Sport.ua, тираспольский «Шериф» больше не претендует на центрального защитника «Карпат» и сборной Молдовы Владислава Бабогло. В столице непризнанного Приднестровья отказались от кандидатуры 25-летнего футболиста.

Бабогло перешел в «Карпаты» в августе прошлого года из «Александрии» за 585 тысяч евро. В составе двух этих команд воспитанник «Черноморца» в минувшем сезоне провел суммарно 24 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока сборной Молдовы с «Карпатами» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 700 тысяч евро.

«Карпаты» по итогам сезона 2023/2024 заняли второе место в Первой лиге и завоевали путевку в УПЛ. Выход команды Мирона Маркевича из отпуска запланирован на 24 июня.

Накануне зелено-белые подписали двухлетний контракт с испанским полузащитником.