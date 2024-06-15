Златко Далич объяснил, почему заменил Модрича и Ковачича на 65-й минуте

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от Испании (0:3) в матче первого тура чемпионата Европы 2024 в группе В.

«Мое впечатление – мы выдержали первоначальный натиск Испании в первые 10-15 минут. После этого мы взяли себя в руки, стали лучше играть и создавать моменты. Но затем мы пропустили гол из-за своей ошибки и после этого не смогли вернуться в игру. Это было не очень хорошо», – сказал Далич после матча.

«Почему заменил Модрича и Ковачича на 65-й минуте? У нас впереди два важных матча, против Албании и Италии. В тот момент мы проигрывали 0:3, и у нас было не так много шансов переломить ситуацию, поэтому я решил снять их с игры», – добавил тренер.

19 июня сборная Хорватии сразится против команды Албании. Начало встречи в 16:00 по Киеву. Также в этой группе играет Италия.