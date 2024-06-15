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  4. ВИДЕО. Мощный ответ! Италия забила дважды Албании и вышла вперед
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 22:26 |
173
0

ВИДЕО. Мощный ответ! Италия забила дважды Албании и вышла вперед

Голы забили Бастони и Барелла

15 июня 2024, 22:26 |
173
0
ВИДЕО. Мощный ответ! Италия забила дважды Албании и вышла вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пропустив первыми итальянцы довольно быстро вышли вперед. Сначала на 11-й минуте забил центрбек Алессандро Бастони, а уже через 5 минут действующих чемпионов турнира вперед вывел Николо Барелла.

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

ВИДЕО. Мощный ответ! Италия забила дважды Албании и вышла вперед

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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