Чемпионат Европы15 июня 2024, 22:12 | Обновлено 15 июня 2024, 22:26
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ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
Недим Байрами забил Италии в начале матча
15 июня 2024, 22:12 | Обновлено 15 июня 2024, 22:26
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15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.
Уже на 1-й минуте матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.
ВИДЕО. Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
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