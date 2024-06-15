15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

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В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

Уже на 1-й минуте матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.

ВИДЕО. Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!