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  4. ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 22:12 | Обновлено 15 июня 2024, 22:26
949
0

ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!

Недим Байрами забил Италии в начале матча

15 июня 2024, 22:12 | Обновлено 15 июня 2024, 22:26
949
0
ВИДЕО Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!
Getty Images/Global Images Ukraine. Недим Байрами

15 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

Уже на 1-й минуте матча албанская команда вышла вперед. Автором гола стал Недим Байрами.

ВИДЕО. Албания шокировала действующих чемпионов Евро уже на 1-й минуте!

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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