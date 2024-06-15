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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 21:59 | Обновлено 15 июня 2024, 22:11
480
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Мюнхен на первый матч Евро с Румынией

Матч состоится 17 июня в 16:00

15 июня 2024, 21:59 | Обновлено 15 июня 2024, 22:11
480
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Мюнхен на первый матч Евро с Румынией
УАФ

17 июня сборная Украины по футболу начнет выступление на Евро-2024 и сыграет первый матч групповой стадии против сборной Румынии.

Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

Сегодня, 15 июня, украинская команда прибыла в Мюнхен на этот поединок, соответствующими фото поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).

Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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