ФОТО. Сборная Украины прибыла в Мюнхен на первый матч Евро с Румынией
Матч состоится 17 июня в 16:00
17 июня сборная Украины по футболу начнет выступление на Евро-2024 и сыграет первый матч групповой стадии против сборной Румынии.
Матч состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
Сегодня, 15 июня, украинская команда прибыла в Мюнхен на этот поединок, соответствующими фото поделилась пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
Подопечным Реброва в группе E также будут противостоять Словакия (21 июня) и Бельгия (26 июня).
Ранее Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины.
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