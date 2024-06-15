15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Димарко, Калафьори, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Митай, Айети, Аслани, Рамадани, Байрами, Асани, Сефери, Броя.

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.