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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 21:02 | Обновлено 15 июня 2024, 21:55
1318
0

Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Италия – Албания

Матч начнется в 22:00 по Киеву

15 июня 2024, 21:02 | Обновлено 15 июня 2024, 21:55
1318
0
Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Италия – Албания

15 июня в 22:00 в немецком Дортмунде состоится матч 1-го тура группы В Евро-2024 между сборными Италии и Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

Италия: Доннарумма, Бастони, Ди Лоренцо, Димарко, Калафьори, Барелла, Жоржиньо, Фраттези, Пеллегрини, Кьеза, Скамакка.

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Митай, Айети, Аслани, Рамадани, Байрами, Асани, Сефери, Броя.

В группе В, кроме Италии и Албании, играют Хорватия и Испания. В первом матче группы испанцы победили со счетом 3:0.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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