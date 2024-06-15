Чемпионат Европы15 июня 2024, 20:36 | Обновлено 15 июня 2024, 20:37
395
0
Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро
На матч с Швейцарией венгерский хавбек вывел свою команду в 23 года 239 дней
15 июня 2024, 20:36 | Обновлено 15 июня 2024, 20:37
395
0
Венгерский хавбек Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с Швейцарией он вывел свою команду в 23 года 239 дней. Прежний рекорд, установленный болгарином Стилияном Петровым на ЧЕ-2004, Соболтаи превзошел на 96 дней.
Самые молодые капитаны во всех финальных турнирах ЧЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* на день первого матча.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 июня 2024, 19:01 0
Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024
Футбол | 15 июня 2024, 11:23 3
Известный украинский тренер считает, что чемпионат выиграет сборная Англии
Бокс | 15.06.2024, 11:13
Футбол | 15.06.2024, 00:19
Футбол | 15.06.2024, 12:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 00:11 23
14.06.2024, 00:14 21
14.06.2024, 07:22 25
13.06.2024, 16:08 8
Футбол
14.06.2024, 02:45 15
13.06.2024, 17:53 149