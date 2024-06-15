Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро

Венгерский хавбек Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с Швейцарией он вывел свою команду в 23 года 239 дней. Прежний рекорд, установленный болгарином Стилияном Петровым на ЧЕ-2004, Соболтаи превзошел на 96 дней.

Самые молодые капитаны во всех финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ Капитан Сборная Возраст* 1960 Ладислав НОВАК Чехословакия 28 лет 214 дней 1964 Фернандо ОЛИВЕЛЬЯ Испания 27 лет 361 день 1968 Мирсад ФАЗЛАГИЧ Югославия 25 лет 62 дня 1972 Франц БЕККЕНБАУЭР ФРГ 26 лет 277 дней 1976 Антон ОНДРУШ Чехословакия 26 лет 81 день 1980 САНТИЛЬЯНА Испания 27 лет 300 дней 1984 Ян КЕЛЕМАНС Бельгия 27 лет 106 дней 1988 Джузеппе БЕРГОМИ Италия 24 года 171 день 1992 Юнас ТЕРН Швеция 25 лет 82 дня 1996 Роналд ДЕ БУР Нидерланды 26 лет 26 дней 2000 Патрик АНДЕРССОН Швеция 28 лет 297 дней 2004 Стилиян ПЕТРОВ Болгария 23 года 335 дней 2008 Андреас ИВАНШИЦ Австрия 24 года 245 дней 2012 Юго ЛЛОРИС Франция 25 лет 168 дней 2016 Эден АЗАР Бельгия 25 лет 158 дней 2020 Томаш СОУЧЕК Чехия 26 лет 120 дней 2024 Доминик СОБОСЛАИ Венгрия 23 года 239 дней

* на день первого матча.