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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 20:36 | Обновлено 15 июня 2024, 20:37
395
0

Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро

На матч с Швейцарией венгерский хавбек вывел свою команду в 23 года 239 дней

15 июня 2024, 20:36 | Обновлено 15 июня 2024, 20:37
395
0
Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Венгерский хавбек Доминик Собослаи стал самым молодым капитаном в истории финальных турниров чемпионатов Европы. На матч с Швейцарией он вывел свою команду в 23 года 239 дней. Прежний рекорд, установленный болгарином Стилияном Петровым на ЧЕ-2004, Соболтаи превзошел на 96 дней.

Самые молодые капитаны во всех финальных турнирах ЧЕ

ЧЕ

Капитан

Сборная

Возраст*

1960

Ладислав НОВАК

Чехословакия

28 лет 214 дней

1964

Фернандо ОЛИВЕЛЬЯ

Испания

27 лет 361 день

1968

Мирсад ФАЗЛАГИЧ

Югославия

25 лет 62 дня

1972

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

26 лет 277 дней

1976

Антон ОНДРУШ

Чехословакия

26 лет 81 день

1980

САНТИЛЬЯНА

Испания

27 лет 300 дней

1984

Ян КЕЛЕМАНС

Бельгия

27 лет 106 дней

1988

Джузеппе БЕРГОМИ

Италия

24 года 171 день

1992

Юнас ТЕРН

Швеция

25 лет 82 дня

1996

Роналд ДЕ БУР

Нидерланды

26 лет 26 дней

2000

Патрик АНДЕРССОН

Швеция

28 лет 297 дней

2004

Стилиян ПЕТРОВ

Болгария

23 года 335 дней

2008

Андреас ИВАНШИЦ

Австрия

24 года 245 дней

2012

Юго ЛЛОРИС

Франция

25 лет 168 дней

2016

Эден АЗАР

Бельгия

25 лет 158 дней

2020

Томаш СОУЧЕК

Чехия

26 лет 120 дней

2024

Доминик СОБОСЛАИ

Венгрия

23 года 239 дней

* на день первого матча.

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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