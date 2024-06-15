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  4. Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
Италия
15 июня 2024, 20:51 |
1338
2

Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?

Антонио Конте хочет тренировать украинского нападающего

15 июня 2024, 20:51 |
1338
2
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Чиччи Марольды, «Наполи» нацелился на трансфер украинца. Довбик лично заинтересовал новоиспеченного наставника неаполитанского клуба Антонио Конте, которому нравятся игровые качества Артема. Конте также хотел бы подписать Ромелу Лукаку.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Жироне» за трансфер 35 миллионов евро.

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трансферы Наполи Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Антонио Конте Ромелу Лукаку
Дмитро Олійник Источник
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Лучше Атлетико, но главное чтобы не агнлийская помойка вроде челси.
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+1
avk2307
Італія не кращий варіант.
Атлетико краще  чи вже тоді в АПЛ
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0
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