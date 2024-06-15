Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации итальянского журналиста Чиччи Марольды, «Наполи» нацелился на трансфер украинца. Довбик лично заинтересовал новоиспеченного наставника неаполитанского клуба Антонио Конте, которому нравятся игровые качества Артема. Конте также хотел бы подписать Ромелу Лукаку.

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Жироне» за трансфер 35 миллионов евро.