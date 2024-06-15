Волшебник удивил. Роналдиньо жестко раскритиковал сборную Бразилии
Легендарный бразилец считает, что команда слишком слабая
Легендарный вингер Роналдиньо накануне старта Кубка Америки 2024 раскритиковал сборную Бразилии.
«С меня достаточно. Это печальное время для любителей бразильского футбола. Очень трудно найти в себе силы смотреть матчи сборной. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, без лидеров, просто средние игроки.
Я слежу за футболом с детства, еще до того, как задумался о том, чтобы стать футболистом, но я никогда не видел настолько плохой ситуации. Я не буду смотреть ни одного матча Кубка Америки 2024 и не буду праздновать ни одной победы», – сказал Роналдиньо.
Ранее США и Бразилия не выявили сильнейшего в спарринге перед Кубком Америки.
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