Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Волшебник удивил. Роналдиньо жестко раскритиковал сборную Бразилии
Бразилия
15 июня 2024, 20:18 |
550
0

Волшебник удивил. Роналдиньо жестко раскритиковал сборную Бразилии

Легендарный бразилец считает, что команда слишком слабая

15 июня 2024, 20:18 |
550
0
Волшебник удивил. Роналдиньо жестко раскритиковал сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Легендарный вингер Роналдиньо накануне старта Кубка Америки 2024 раскритиковал сборную Бразилии.

«С меня достаточно. Это печальное время для любителей бразильского футбола. Очень трудно найти в себе силы смотреть матчи сборной. Это, пожалуй, одна из худших команд за последние годы, без лидеров, просто средние игроки.

Я слежу за футболом с детства, еще до того, как задумался о том, чтобы стать футболистом, но я никогда не видел настолько плохой ситуации. Я не буду смотреть ни одного матча Кубка Америки 2024 и не буду праздновать ни одной победы», – сказал Роналдиньо.

Ранее США и Бразилия не выявили сильнейшего в спарринге перед Кубком Америки.

По теме:
США – Бразилия – 1:1. Голы Родриго и Пулишича. Видео голов и обзор матча
Месси назвал особенности нынешней сборной Аргентины
США и Бразилия не выявили лучшего в спарринге перед Кубком Америки
Роналдиньо сборная Бразилии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Футбол | 15 июня 2024, 11:23 3
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024

Известный украинский тренер считает, что чемпионат выиграет сборная Англии

Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Футбол | 15 июня 2024, 19:53 1
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами

«Сливочные» могут обменять Родриго на Бернарду Силву

12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Футбол | 15.06.2024, 12:32
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Бокс | 14.06.2024, 21:14
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 15
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
15.06.2024, 00:19
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 25
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 3
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 13
Бокс
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем