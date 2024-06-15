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Испания
15 июня 2024, 17:56 | Обновлено 15 июня 2024, 18:35
4512
1

Именитый клуб продаст своего звездного нападающего ради трансфера Довбика

Альваро Мората может перейти в «Рому»

15 июня 2024, 17:56 | Обновлено 15 июня 2024, 18:35
4512
1
Именитый клуб продаст своего звездного нападающего ради трансфера Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации испанского издания AS, мадридцы готовы сделать Довбика основным нападающим и распрощаться со звездным форвардом Альваро Моратой, который сейчас защищает цвета сборной Испании на Евро. Отмечается, что Мората может перейти за 15 миллионов евро в римскую «Рому».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Альваро Мората трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим
Дмитро Олійник Источник: AS
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