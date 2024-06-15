Именитый клуб продаст своего звездного нападающего ради трансфера Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации испанского издания AS, мадридцы готовы сделать Довбика основным нападающим и распрощаться со звездным форвардом Альваро Моратой, который сейчас защищает цвета сборной Испании на Евро. Отмечается, что Мората может перейти за 15 миллионов евро в римскую «Рому».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.