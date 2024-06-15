СИЛВИНЬО: «Мы рады быть здесь»

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Италии:

«Мы рады быть здесь. Мы прошли сложный путь с точки зрения нашей квалификации, и это было нелегко, но мы добрались сюда. Это огромный источник гордости быть здесь. Мы в очень сильной группе и на очень сильном турнире. Но мы здесь, чтобы соревноваться. Мы будем бороться за каждое очко.

Это огромная ответственность для нас – представлять албанский народ, и это будет великолепно в субботу, когда огромные участки стадиона будут красными.

Спаллетти – невероятный тренер, с невероятными игроками. Я не слушаю разговоры о форме Италии в товарищеских матчах. Это же Италия! Они всегда конкурентоспособны.

В раздевалке очень высокая мотивация. Мы все готовы к этому, и через шесть месяцев после того, как мы проштамповали наш билет на Евро в матче против Молдовы, мы здесь, чтобы сделать все возможное.

Мы знаем, какой это большой матч и какая большая конкуренция. Я помню, как Бразилия сыграла вничью со Швейцарией в первом матче Чемпионата мира 2018 года. Если вы не выиграете первую игру, то это борьба – как для Италии, так и для нас. На нас не так сильно давят, как на Италию, но мы чувствуем давление.

С точки зрения физической формы наших игроков мы выглядим хорошо, и мы проделали большую работу в этом направлении с игроками, которые отдаются на тренировках. Ассани и Броджа в последнее время не так много играли, но они выглядят хорошо».

Матч Италия – Албания состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.