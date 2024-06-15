Лучано СПАЛЛЕТИ: «У нас свой футбольный стиль»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Албании:

«На личном уровне это чрезвычайно волнующее ощущение, но с каждым часом оно все становится более и более напряженным. Это сложный матч. Силвиньо проделал очень хорошую работу с большим количеством качественных игроков, многих из которых мы знаем по Серии А.

Иногда результаты могут меняться, но трудно отследить траекторию футбольного матча – иногда результат не совпадает с тем, как складывался матч. У нас есть наш собственный бренд футбола, и мы должны сохранять веру в него, но иногда соперники останавливают нас. Это футбол! Но я уверен, что мы сможем навязать свой план игры.

Для любого ребенка, который каждый вечер выходит на поле, потеет, разбивает колени, мы – его герои, то, о чем он мечтает. От нас зависит, оправдаем ли мы их надежды. Великаны и герои не выходят на улицу со страхом, они выходят на улицу со страстью и верой. Каждый из нас должен убедиться, что у них есть свой набор инструментов и они могут прикрутить или открутить то, что им нужно.

Мы можем играть с тремя защитниками, и мы можем быть более атакующими, чем в защите с четырьмя игроками. Мы также должны уметь играть с двумя нападающими – у нас есть два сильных крайних нападающих, а Распадори может сыграть просто возле нападающего и связать атаку. Мы должны быть адаптивными.

Я ожидаю тяжелой игры, потому что Албания хорошо организована. Они могут делать разные вещи; есть несколько игроков, которые играют в Серии А и прекрасно знают, как мы играем. Как следствие, это будет очень открытая игра. Мы должны играть, помня, что мы – Италия, и мы должны играть как команда в каждый момент игры».

Матч Италия – Албания состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.