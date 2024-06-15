Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучано СПАЛЛЕТИ: «У нас свой футбольный стиль»
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 17:06 |
159
1

Лучано СПАЛЛЕТИ: «У нас свой футбольный стиль»

Главный тренер сборной Италии поделился ожиданиями от матча против Албании.

15 июня 2024, 17:06 |
159
1
Лучано СПАЛЛЕТИ: «У нас свой футбольный стиль»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Албании:

«На личном уровне это чрезвычайно волнующее ощущение, но с каждым часом оно все становится более и более напряженным. Это сложный матч. Силвиньо проделал очень хорошую работу с большим количеством качественных игроков, многих из которых мы знаем по Серии А.

Иногда результаты могут меняться, но трудно отследить траекторию футбольного матча – иногда результат не совпадает с тем, как складывался матч. У нас есть наш собственный бренд футбола, и мы должны сохранять веру в него, но иногда соперники останавливают нас. Это футбол! Но я уверен, что мы сможем навязать свой план игры.

Для любого ребенка, который каждый вечер выходит на поле, потеет, разбивает колени, мы – его герои, то, о чем он мечтает. От нас зависит, оправдаем ли мы их надежды. Великаны и герои не выходят на улицу со страхом, они выходят на улицу со страстью и верой. Каждый из нас должен убедиться, что у них есть свой набор инструментов и они могут прикрутить или открутить то, что им нужно.

Мы можем играть с тремя защитниками, и мы можем быть более атакующими, чем в защите с четырьмя игроками. Мы также должны уметь играть с двумя нападающими – у нас есть два сильных крайних нападающих, а Распадори может сыграть просто возле нападающего и связать атаку. Мы должны быть адаптивными.

Я ожидаю тяжелой игры, потому что Албания хорошо организована. Они могут делать разные вещи; есть несколько игроков, которые играют в Серии А и прекрасно знают, как мы играем. Как следствие, это будет очень открытая игра. Мы должны играть, помня, что мы – Италия, и мы должны играть как команда в каждый момент игры».

Матч Италия – Албания состоится 19 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Нервно, но победно. Швейцария стартовала на Евро с победы над Венгрией
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Украинской сборной сейчас нелегко играть в футбол»
ВИДЕО. Первый гол Венгрии на Евро. Ассист Собослаи, удар Варги
сборная Италии по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Италия - Албания Лучано Спаллетти
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бокс | 15 июня 2024, 11:22 9
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив считает, что Александра нельзя списывать со счетов

Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Футбол | 15 июня 2024, 14:17 1
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 15.06.2024, 00:19
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
Футбол | 15.06.2024, 16:31
Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
Кто будет основным на Евро? Трубин высказался о конкуренции в сборной
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Удачі,на цьому чемпіонаті, Скуадра!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
14.06.2024, 21:31 3
Футбол
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
14.06.2024, 20:27 2
Бокс
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 13
Футбол
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
13.06.2024, 20:45 9
Футбол
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
14.06.2024, 00:14 21
Футбол
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем