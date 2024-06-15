«Нам надо меньше говорить». Яремчук оценил потенциал сборной Украины
Уже 17 июня Украина сыграет против Румынии
Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил потенциал главной команды страны перед началом Евро-2024.
«У нас сейчас действительно очень сильная команда, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром как Евро-2024, ведь сюда приезжают лучшие команды Европы.
Нам надо сфокусироваться на турнире, меньше говорить, ведь последнее Евро было для нас уроком.
Первый матч – самый важный, если хорошо себя показать – можно получить уверенность в себе и двигаться дальше. Сейчас сборная Украины укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически», – сказал Яремчук.
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