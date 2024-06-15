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  4. «Нам надо меньше говорить». Яремчук оценил потенциал сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
15 июня 2024, 16:29 |
384
4

«Нам надо меньше говорить». Яремчук оценил потенциал сборной Украины

Уже 17 июня Украина сыграет против Румынии

15 июня 2024, 16:29 |
384
4
«Нам надо меньше говорить». Яремчук оценил потенциал сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оценил потенциал главной команды страны перед началом Евро-2024.

«У нас сейчас действительно очень сильная команда, но не хочется разбрасываться большими словами перед таким турниром как Евро-2024, ведь сюда приезжают лучшие команды Европы.

Нам надо сфокусироваться на турнире, меньше говорить, ведь последнее Евро было для нас уроком.

Первый матч – самый важный, если хорошо себя показать – можно получить уверенность в себе и двигаться дальше. Сейчас сборная Украины укомплектована полностью – физически, эмоционально, тактически», – сказал Яремчук.

Ранее Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Роман Яремчук
Дмитро Олійник Источник: Трендец
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Комментарии 4
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inspekcha85
Молодчина,надеюсь что этот принцип будет общекомандным.Предыдущие команды как раз слишком много болтали перед играми и сдувались на поле.Перегорали до игры.
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+4
MrStepanovM .
останнє уроком, а перостаннє ганьбою....та ще й рекордсмен паскуда толя
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0
rizzo
Не словом, а ділом...
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0
Heyter
Потому что уверенности нет в команды,что б что то говорить... По етому лучше молчите...
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-3
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