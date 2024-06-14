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  4. Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины
Чемпионат Европы
14 июня 2024, 19:06 |
669
0

Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины

Артем утверждает, что команда не сразу поняла принципы главного тренера

14 июня 2024, 19:06 |
669
0
Довбик оценил первый год Реброва во главе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Жироны» и сборной Украины Артем Довбик оценил первый год работы Сергея Реброва у руля национальной команды.

«Результат есть, и это самое главное. У нас были матчи, где мы на последних минутах очень много выигрывали, но это тоже характер. Эта сборная показала, что имеет свой стиль, свой характер, потому что мы играем до конца и можем все переломить в последние минуты. Где-то первые матчи были тяжелые, потому что нужно было понять принципы главного тренера. Сейчас все уже более адаптированы и понимают, что делать на футбольном поле», – сказал Довбик.

Отметим, что при тренерстве Реброва Артем сыграл 13 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Также Довбик поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на Евро-2024.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Артем Довбик Сергей Ребров
Владимир Клепач Источник: Sportarena
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