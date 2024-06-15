Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны претенденты на Шабанова
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 16:21 |
2552
0

Стали известны претенденты на Шабанова

Сегодня экс-защитник сборной Украины официально покинул Полесье

15 июня 2024, 16:21 |
2552
0
Стали известны претенденты на Шабанова
ФК Полесье. Артем Шабанов

По информации Sport.ua, интерес к центральному защитнику Артему Шабанову, который после разрыва контракта с «Полесьем» вышел на рынок свободных агентов, проявляют два других клуба УПЛ – «Колос» и «Карпаты».

32-летний Шабанов в минувшем сезоне провел за «Полесье» 24 матча в УПЛ и 2 игры в Кубке Украины. Прежде он выступал за киевский «Арсенал», «Волынь», каменскую «Сталь», «Олимпик», «Динамо», польскую «Легию» и венгерский «Фехервар». В 2017 году при тренерстве Андрея Шевченко, дважды сыграл в товарищеских матчах за сборную Украины.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Колосе» не поддержали кандидатуру бывшего вратаря «Динамо» и «Полесья», предложенную вице-президентом клуба Владимиром Генинсоном.

По теме:
Именитый клуб продаст своего звездного нападающего ради трансфера Довбика
Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра
В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы
Артем Шабанов Колос Ковалевка Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
Футбол | 15 июня 2024, 12:32 9
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю

Знакомимся с рекордсменами всех времен европейских народов

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15 июня 2024, 08:29 15
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Футбол | 14.06.2024, 18:43
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Лучший бомбардир в истории АПЛ встал на защиту Мудрика
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 15.06.2024, 15:49
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Испания – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Бокс | 14.06.2024, 20:27
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
ФОТО. Усик и его тренер встретились с легендарным Холифилдом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 6
Бокс
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
Сыграет на Евро-2024? Ребров рассказал о восстановлении Миколенко от травмы
14.06.2024, 21:31 3
Футбол
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
Назван лучший хевивейтер в истории. На каком месте Усик и братья Кличко?
14.06.2024, 07:22 25
Бокс
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем