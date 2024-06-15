Стали известны претенденты на Шабанова

По информации Sport.ua, интерес к центральному защитнику Артему Шабанову, который после разрыва контракта с «Полесьем» вышел на рынок свободных агентов, проявляют два других клуба УПЛ – «Колос» и «Карпаты».

32-летний Шабанов в минувшем сезоне провел за «Полесье» 24 матча в УПЛ и 2 игры в Кубке Украины. Прежде он выступал за киевский «Арсенал», «Волынь», каменскую «Сталь», «Олимпик», «Динамо», польскую «Легию» и венгерский «Фехервар». В 2017 году при тренерстве Андрея Шевченко, дважды сыграл в товарищеских матчах за сборную Украины.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Колосе» не поддержали кандидатуру бывшего вратаря «Динамо» и «Полесья», предложенную вице-президентом клуба Владимиром Генинсоном.