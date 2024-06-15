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  4. Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра
Украина. Премьер лига
15 июня 2024, 15:01 |
1406
1

Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра

После недавнего ухода из Полесья опытный голкипер оказался на распутье

15 июня 2024, 15:01 |
1406
1
Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра
ФК Полесье. Денис Бойко

Как стало известно Sport.ua, вице-президент «Колоса» Владимир Генинсон предлагал коллегам по клубному менеджменту подписать бывшего голкипера сборной Украины Дениса Бойко. Однако предложенная им кандидатура не нашла поддержки у других руководителей сельского клуба.

36-летний Бойко за время карьеры поиграл за киевские ЦСКА, «Оболонь» и «Динамо», а также «Кривбасс», «Днепр», турецкий «Бешикташ», испанскую «Малагу». С июля прошлого года выступал за «Полесье», в составе которого провел 24 матча (8 – на «ноль») и пропустил 21 мяч.

«Колос» по итогам минувшего сезона УПЛ занял 11-е место.

Ранее наш сайт сообщал, что ковалевскому клубу интересен голкипер «Черноморца».

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Денис Бойко Владимир Генинсон Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ свободный агент инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Gargantua
зря, Денис в хорошей форме
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