Генинсон предлагал в Колос бывшего вратаря Динамо и Днепра

Как стало известно Sport.ua, вице-президент «Колоса» Владимир Генинсон предлагал коллегам по клубному менеджменту подписать бывшего голкипера сборной Украины Дениса Бойко. Однако предложенная им кандидатура не нашла поддержки у других руководителей сельского клуба.

36-летний Бойко за время карьеры поиграл за киевские ЦСКА, «Оболонь» и «Динамо», а также «Кривбасс», «Днепр», турецкий «Бешикташ», испанскую «Малагу». С июля прошлого года выступал за «Полесье», в составе которого провел 24 матча (8 – на «ноль») и пропустил 21 мяч.

«Колос» по итогам минувшего сезона УПЛ занял 11-е место.

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