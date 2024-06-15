Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт второго игрового дня Евро-2024. Составы на матч Венгрия – Швейцария
Чемпионат Европы
15 июня 2024, 14:59 |
1030
0

Старт второго игрового дня Евро-2024. Составы на матч Венгрия – Швейцария

Завершается 1-й тур в группе A

15 июня 2024, 14:59 |
1030
0
Старт второго игрового дня Евро-2024. Составы на матч Венгрия – Швейцария

Второй игровой день на Евро-2024 стартует матчем группы A между Венгрией и Швейцарией. Игра начнется в 16:00. Вчера в этой группе Германия уверенно обыграла Шотландию 5:1.

Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Фиола, Салаи, Керкез, Надь, Собослаи, Саллаи, Шефер, Варга

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканжи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Айбишер, Ндойе, Дуа, Варгас

Игру можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Этот момент наконец-то наступил»
Венгрия – Швейцария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Златко ДАЛИЧ: «Мы в самой сильной группе»
сборная Венгрии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 стартовые составы Венгрия - Швейцария
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бокс | 15 июня 2024, 11:22 9
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить
Бенавидес – фаворит в бою с Гвоздиком. Но украинец может удивить

Обозреватель Sport.ua Лев Кравцив считает, что Александра нельзя списывать со счетов

Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 15 июня 2024, 08:29 15
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Словения – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 15.06.2024, 15:06
Словения – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Словения – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Футбол | 15.06.2024, 00:01
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Футбол | 15.06.2024, 00:39
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
МУДРИК: «Мой город обстреливают ракетами. Семья остается в Краснограде»
14.06.2024, 02:45 13
Футбол
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
13.06.2024, 20:45 9
Футбол
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
Не Реал. Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Манчестер Сити
14.06.2024, 06:55
Футбол
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
Мартин Баколе впервые рассказал, как именно повалил Усика в спарринге
14.06.2024, 21:14 6
Бокс
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
Лунин все? Реал хочет купить одного из самых перспективных вратарей мира
14.06.2024, 02:44 2
Футбол
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
Боксер, который бросил вызов Усику, сообщил, заслуженно ли он победил Фьюри
14.06.2024, 03:07
Бокс
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
14.06.2024, 00:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем