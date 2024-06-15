Чемпионат Европы15 июня 2024, 14:59 |
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Старт второго игрового дня Евро-2024. Составы на матч Венгрия – Швейцария
Завершается 1-й тур в группе A
15 июня 2024, 14:59 |
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Второй игровой день на Евро-2024 стартует матчем группы A между Венгрией и Швейцарией. Игра начнется в 16:00. Вчера в этой группе Германия уверенно обыграла Шотландию 5:1.
Венгрия: Гулачи, Ланг, Орбан, Фиола, Салаи, Керкез, Надь, Собослаи, Саллаи, Шефер, Варга
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканжи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Айбишер, Ндойе, Дуа, Варгас
Игру можно будет посмотреть на сервисе MEGOGO.
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