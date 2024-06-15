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  4. В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы
Испания
15 июня 2024, 14:50 |
628
0

В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы

Менеджмент рад старту работы наставника

15 июня 2024, 14:50 |
628
0
В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

По информации испанских СМИ, руководство «Барселоны» очень довольно началом работы с новым тренером Хансом-Дитером Фликом.

Сообщается, что наставник выразил удовлетворение нынешним составом и не требует больших трансферов. Специалист надеется на 2-3 новичков, однако не просит подписывать дорогостоящих футболистов.

Но Флик рассчитывает, что никого из лидеров не продадут, особенно это касается молодых талантов.

У каталонского клуба сейчас непростая финансовая ситуация, поэтому «Барселона» не может позволить себе приобретение звездных футболистов.

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Иван Зинченко Источник: Relevo
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