В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы
Менеджмент рад старту работы наставника
По информации испанских СМИ, руководство «Барселоны» очень довольно началом работы с новым тренером Хансом-Дитером Фликом.
Сообщается, что наставник выразил удовлетворение нынешним составом и не требует больших трансферов. Специалист надеется на 2-3 новичков, однако не просит подписывать дорогостоящих футболистов.
Но Флик рассчитывает, что никого из лидеров не продадут, особенно это касается молодых талантов.
У каталонского клуба сейчас непростая финансовая ситуация, поэтому «Барселона» не может позволить себе приобретение звездных футболистов.
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