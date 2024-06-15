В Барсе довольны стартом работы нового тренера. Флик не требует трансферы

По информации испанских СМИ, руководство «Барселоны» очень довольно началом работы с новым тренером Хансом-Дитером Фликом.

Сообщается, что наставник выразил удовлетворение нынешним составом и не требует больших трансферов. Специалист надеется на 2-3 новичков, однако не просит подписывать дорогостоящих футболистов.

Но Флик рассчитывает, что никого из лидеров не продадут, особенно это касается молодых талантов.

У каталонского клуба сейчас непростая финансовая ситуация, поэтому «Барселона» не может позволить себе приобретение звездных футболистов.