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Чемпионат Европы
15 июня 2024, 14:43 | Обновлено 15 июня 2024, 14:44
41
0

РОДРИ: «Мы с Хорватией очень хорошо знаем друг друга»

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Хорватии

15 июня 2024, 14:43 | Обновлено 15 июня 2024, 14:44
41
0
РОДРИ: «Мы с Хорватией очень хорошо знаем друг друга»
УЕФА. Родри

Полузащитник сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 года против национальной команды Хорватии:

«Мы с Хорватией очень хорошо знаем друг друга по многим разным турнирам. Во многом баланс матча будет зависеть от того, кто будет доминировать в середине поля. Хорватия имеет одних из лучших игроков в мире на этих позициях.

Хорваты знают, как очень умно управлять матчами. Это будет самая сложная часть игры. Насколько ожесточенно они конкурируют и насколько хорошо они управляют темпом матча. Нам нужно быть сконцентрированными и интенсивными.

Всегда есть нервы, всегда есть давление, особенно в начале, чтобы увидеть, насколько хорошо ты себя представил, насколько ты конкурентоспособен. Хорватия – требовательный соперник, и мы должны быть суперсознательными того, что нужно для победы в коротком турнире. Никаких ошибок, никакой потери концентрации. Это абсолютно ключевой момент.

Мы будем идти игра за игрой, мы будем соревноваться, мы будем добиваться хорошего результата, и именно от этого растет уверенность. Я не из тех, кто думает о среднесрочной или долгосрочной перспективе в турнире. Когда твоя работа была хорошей и интенсивной, тогда ты готов делать шаг за шагом.

Испания показала, что она за команда. Мы играли и соревновались с лучшими сборными, мы победили Италию, мы победили Хорватию, мы сыграли вничью с Бразилией, мы проиграли предпоследний финал Лиги наций очень хорошей команде Франции, которой было трудно нас обыграть. Команда, которая знает, как воспользоваться большими моментами, вероятнее всего, выиграет это Евро.

Единственный "стиль", который меня интересует, – это тот, который приносит победу. То, что тренер говорит нам делать, чтобы победить наших соперников – это и есть наш стиль. Стиль сам по себе ничего не выигрывает. Это ошибка. Очевидно, что у Хорватии трудно отобрать мяч, они бесконечно бегают, они наносят вред, когда теряют мяч – поэтому нам нужно доминировать над мячом и игрой.

Мы не смотрим на отдельных игроков, как Лука Модрич, мы смотрим на Хорватию как на соперника – где мы можем нанести им вред, где они лучше или хуже. Это то, о чем мы говорим во время перерывов в командном отеле. Мы играем не против Луки Модрича, мы играем против очень хорошей команды с большим количеством талантов. Они очень конкурентоспособны. Они бьются до конца. Они верят до конца. Они очень скромные, они работают вместе. Иногда кажется, что ты их победил, но они преодолевают ситуацию.

Хорватия очень хороша в таких ситуациях, как послематчевые пенальти, на последних минутах игр, поэтому я думаю, что мы должны быть очень сконцентрированы. Это будет тяжелая игра для нас, потому что мы очень хорошо знаем друг друга. Мы являемся футбольными командами одного типа. Будет интересно, как все сложится завтра, но я верю в своих товарищей по команде.

У нас было достаточно времени, чтобы немного восстановиться. Такие игроки, как я, играют все минуты до последней части сезона. Это означает, что мы немного устали. Но мы готовы продолжать, и все хорошо».

Матч Испания – Хорватия состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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