Нойер повторил Буффона по престижному достижению. Что покорилось немцу?
Голкипер сборной Германии помог команде стартовать на Евро-2024 с победы над Шотландией
В пятницу, 14 июня, в стартовом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1.
Ворота Бундестим в игре против британцев защищал 38-летний Мануэль Нойер.
Нойер начал свой восьмой международный турнир в карьере. Ранее он участвовал в чемпионатах мира 2010, 2014, 2018, 2022 и чемпионатах Европы 2012, 2016, 2020.
Мануэль Нойер по общему количеству топовых турниров на уровне сборных сравнялся с бывшим голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном. К слову, на счету обоих легендарных вратарей по одной победе на мундиалях: итальянец победил в 2006-м, немец – в 2014-м.
Как известно, сборная Германии на Евро-2024 играет в группе не только с Шотландией, а и командами Венгрии и Швейцарии.
Ранее Мануэль Нойер результативно ошибся в товарищеской игре с Грецией.
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