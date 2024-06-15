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  4. Нойер повторил Буффона по престижному достижению. Что покорилось немцу?
Германия
15 июня 2024, 13:27 | Обновлено 15 июня 2024, 13:33
423
0

Нойер повторил Буффона по престижному достижению. Что покорилось немцу?

Голкипер сборной Германии помог команде стартовать на Евро-2024 с победы над Шотландией

15 июня 2024, 13:27 | Обновлено 15 июня 2024, 13:33
423
0
Нойер повторил Буффона по престижному достижению. Что покорилось немцу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

В пятницу, 14 июня, в стартовом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1.

Ворота Бундестим в игре против британцев защищал 38-летний Мануэль Нойер.

Нойер начал свой восьмой международный турнир в карьере. Ранее он участвовал в чемпионатах мира 2010, 2014, 2018, 2022 и чемпионатах Европы 2012, 2016, 2020.

Мануэль Нойер по общему количеству топовых турниров на уровне сборных сравнялся с бывшим голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном. К слову, на счету обоих легендарных вратарей по одной победе на мундиалях: итальянец победил в 2006-м, немец – в 2014-м.

Как известно, сборная Германии на Евро-2024 играет в группе не только с Шотландией, а и командами Венгрии и Швейцарии.

Ранее Мануэль Нойер результативно ошибся в товарищеской игре с Грецией.

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Евро-2024 сборная Германии по футболу Мануэль Нойер Джанлуиджи Буффон
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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