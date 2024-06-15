Нойер повторил Буффона по престижному достижению. Что покорилось немцу?

В пятницу, 14 июня, в стартовом матче чемпионата Европы 2024 в Мюнхене сборная Германии разгромила команду Шотландии со счетом 5:1.

Ворота Бундестим в игре против британцев защищал 38-летний Мануэль Нойер.

Нойер начал свой восьмой международный турнир в карьере. Ранее он участвовал в чемпионатах мира 2010, 2014, 2018, 2022 и чемпионатах Европы 2012, 2016, 2020.

Мануэль Нойер по общему количеству топовых турниров на уровне сборных сравнялся с бывшим голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном. К слову, на счету обоих легендарных вратарей по одной победе на мундиалях: итальянец победил в 2006-м, немец – в 2014-м.

Как известно, сборная Германии на Евро-2024 играет в группе не только с Шотландией, а и командами Венгрии и Швейцарии.

Ранее Мануэль Нойер результативно ошибся в товарищеской игре с Грецией.